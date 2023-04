WhatsApp all’inizio non permetta l’utilizzo di più dispositivi, e la versione web richiedeva persino una connessione permanente al telefono per funzionare. Ma questo sta lentamente cambiando, perchè il servizio può finalmente essere utilizzato su più telefoni.

Da quando è stato lanciato, poteva essere legato a un solo smartphone. Ora invece con l’introduzione della funzione multi-dispositivo, potrai aprire WhatsApp su un massimo di tre dispositivi aggiuntivi e collegarli nello stesso modo in cui attualmente puoi collegare un computer o un tablet.

Tutti i dispositivi si collegheranno al tuo account indipendentemente l’uno dall’altro e WhatsApp sincronizzerà tutti i messaggi inviati e ricevuti su tutti i dispositivi collegati. Una funzione molto comoda soprattutto per chi possiede più dispositivi.

Ecco come funziona la nuova funzionalità

Il supporto multi-dispositivo è stato introdotto per la prima volta nel 2021, ma era limitato ad altri dispositivi, come i computer. Questo aggiornamento espande la capacità fino a quattro smartphone, che ora potranno essere sincronizzati al dispositivo principale per garantire che i tuoi messaggi privati, contenuti multimediali e chiamate rimangano crittografati con la tecnologia end-to-end.

La società di proprietà di Meta afferma che puoi passare da un telefono all’altro senza uscire e puoi riprendere le tue chat con le persone esattamente da dove le hai lasciate.

Questo può tornare utile se, ad esempio, ti capita di avere un telefono Android secondario accanto al tuo iPhone o viceversa. Questo aggiornamento verrà distribuito a tutti entro le prossime settimane, quindi tieni gli occhi aperti e controlla i log di update dell’applicazione se ci fai caso.