Tablet Samsung a meno di 200€, sconto da sogno con Amazon

Il mondo dei tablet Android è stato spesso messo in discussione, ma ancora oggi, grazie in primis agli investimenti di Samsung, sono disponibili innumerevoli modelli di ottima qualità, in vendita a prezzi generalmente allineati con le specifiche. In questo periodo su Amazon è possibile acquistare uno dei migliori, approfittando di uno sconto unico.

Tablet Samsung, la promozione è davvero inedita

Il Samsung Galaxy Tab A8 è uno dei tablet più richiesti e desiderati dal pubblico italiano, dato il suo eccellente rapporto qualità/prezzo. Oggi infatti è possibile approfittare di una ulteriore riduzione nella spesa finale da sostenere, mettendo le mani su uno sconto del 35% sui 279 euro di listino; la variante da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, potrà difatti essere acquistata con un esborso finale di soli 183 euro (ACQUISTATELO QUI).

Al netto di quanto appena espresso, le specifiche tecniche del dispositivo in questione sono di assoluto rispetto, è dotato infatti di un ampio display da 10,5 pollici di diagonale, un IPS LCD con refresh rate a 60Hz, affiancato da processore octa-core ad elevate performance. Il sistema operativo pre-installato è Android 11, con dimensioni di 24 x 69 x 2,5 centimetri di spessore, ed un peso di 508 grammi, che favorisce indubbiamente la portabilità generale. L’elevato angolo di visione, e la piena compatibilità con Dolby Atmos, favoriscono l’usabilità in compagnia con amici e parenti.

Il prezzo, che ricordiamo riguarda solo la versione italiana del 2022, è destinato a durare per poco tempo.