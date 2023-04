Sveglia digitale con proiettore, è QUASI GRATIS su Amazon (-40%)

La sveglia digitale con proiettore integrato è il prodotto che tutti dovrebbero avere sul proprio comodino, una soluzione economica che permette di avere l’ora sempre a portata di mano (e di vista), con il semplice collegamento costante ad una presa di corrente.

Sveglia digitale, il proiettore è integrato su Amazon

Acquistare una sveglia con proiettore significa fare una coccola a sè stessi, poiché rappresenta uno dei migliori prodotti che potete posizionare sul vostro comodino per i più svariati motivi. In primis la rotazione del proiettore, che letteralmente proietta l’orario sul soffitto, la rende molto versatile e compatibile con qualsiasi camera da letto o disposizione; in secondo luogo, data la presenza di una porta USB nella parte posteriore, permette il caricamento di dispositivi elettronici, senza l’ausilio di un alimentatore da parete.

Per il resto è una classica sveglia da comodino, mostra nella parte anteriore l’orario impostato (regolabile via radio), compatibile con una doppia sveglia (presente un altoparlante con radio FM), e timer di spegnimento. La luminosità è regolabile manualmente su quattro livelli, non è presente il sensore che la regola automaticamente. Per quanto riguarda la proiezione, è possibile impostare 3 livelli di luminosità, in modo da riuscire a personalizzarla al meglio secondo le proprie esigenze, ed evitare che possa risultare incompatibile secondo gli standard di ogni singolo individuo.

Il suo prezzo finale è di soli 16 euro, grazie soltanto al coupon che potete trovare, ed applicare direttamente in pagina, disponibile a questo link.