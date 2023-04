Semifinali di Champions: Amazon Prime perde l’esclusiva per il derby di Milano

Il match tra Milan e Inter che sarà valido per le semifinali di UEFA Champions League verrà trasmesso in chiaro, Amazon ha perso l'esclusiva

La UEFA Champions League di quest’anno vedrà protagonista l’Italia ed anzi, la sta già vedendo in una posizione di rilievo, le semifinali infatti saranno interamente a stampo verde bianco e rosso grazie al derby di Milano che vedrà Inter e Milan contendersi l’accesso alla finale della competizione, con la partita di andata prevista il 10 Maggio.

Ebbene a quanto pare proprio la partita di andata dovrà essere trasmessa anche in chiaro e non solo su Amazon Prime Video, a stabilirlo è direttamente l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base dell’articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi.

L’articolo cita le seguenti diciture che attestano come l’autorità debba stilare “una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale.“.

Milan Inter in chiaro

La lista degli eventi stilata da AGCOM dunque coinvolge “la finale e le semifinali di Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane“.

Dunque Amazon Prime Video è tenuta a rinunciare ai diritti televisivi e a cederli ad un’emittente in chiaro per “assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguire l’evento gratuitamente senza costi supplementari“.

Di conseguenza la partita sarà visibile sulla piattaforma che riuscirà ad accaparrarsi i diritti che dovranno essere ceduti “a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie“, le contendenti sono Sky (TV8), Mediaset (Canale 5), Rai e La7.