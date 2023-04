Samsung Galaxy A24 finalmente ufficiale

Dopo diversi rumor e anticipazioni, Samsung ha appena svelato il suo nuovo modello entry-level. Parliamo dello smartphone Galaxy A24.

La scheda tecnica è di tutto rispetto e il design, soprattutto quello posteriore, ci ricorda addirittura Galaxy S23 con una configurazione della fotocamera posteriore praticamente identica a quella dei top di gamma Samsung. Ma andiamo con ordine.

Samsung Galaxy A24 ufficiale

Vi ricordo che il nuovo entry level monta uno schermo Super AMOLED da 6.5 pollici, processore MediaTek Helio G99 6nm con GPU Arm Mali-G57 MC2, 4GB /6GB / 8GB di memoria RAM e 128 GB, espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Dispone di tre fotocamere posteriori rispettivamente da 50 megapixel la principale, 5 megapixel il grandangolo e 2 megapixel il sensore di profondità. La fotocamera anteriore è invece da 13 megapixel.

Dispone del sistema operativo Android 13 con One UI 5.1, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25W e per quanto riguarda la connettività dispone di Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) VHT80, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC. Al momento il nuovo Galaxy A24 è stato annunciato solo per il mercato vietnamita.

Le colorazioni disponibili sono Lime Green, Vampire Black e Silver. Il prezzo di lancio corrisponde all’equivalente di circa 250 euro. Torneremo ad aggiornarvi non appena Samsung annuncerà i suoi piani per Galaxy A24 in Europa.