realme, il 10 maggio in Cina la serie 11 Pro 5G in partnership con un designer

Quello che ad oggi risulta il brand di smartphone in più rapida crescita nel mondo, conferma ufficialmente la data del lancio riguardante la nuova serie 11 Pro 5G. realme si prepara dunque a rendere disponibili due varianti, le quali saranno con tutta probabilità realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G.

La distribuzione di questa nuova linea di smartphone avverrà in Cina il prossimo 10 maggio 2023. Questa volta la novità arriverà grazie alla collaborazione tra il realme Design Studio e Matteo Menotto, celebre designer.

realme 11 Pro 5G: la nuova serie a cura del designer Matteo Menotto

La nuova serie realme 11 Pro 5G sarà caratterizzata questa volta da un design sorprendente e nuovo. Ci sarà sul retro una finitura elegante in pelle di lychee oltre ad un dettaglio in colorazione oro che andrà a circondare la fotocamera. A contraddistinguere in particolare la nuova serie di smartphone ci penserà un tratto su tutti: la cucitura elegante che attraversa per intero la lunghezza del dispositivo.

Matteo Menotto ha parlato poi della nascita dell’ispirazione, la quale proverrebbe da Milano. Una città del genere, all’avanguardia e sempre al passo con i tempi e le ultime tendenze, ha portato a pensare ad un design del genere. È stato reinterpretato da designer il momento in cui le luci dell’alba vanno ad avvolgere le architetture della città, in modo da creare quella tonalità tra il beige e il dorato. Da qui nasce una variante di colore dello smartphone di realme, ovvero la Sunrise Beige.

Le altre colorazioni con cui sarà disponibile la nuova serie 11 Pro 5G saranno Oasis Green e Astral Black.