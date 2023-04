PlayStation Plus Essential, svelati i titoli di maggio

Sony ha annunciato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno inclusi a maggio 2023 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential.

Torna il consueto appuntamento mensile d3l noto colosso nipponico Sony. Nel corso delle ultime ore, infatti, azienda ha rivelato ufficialmente i nomi dei tre videogiochi che saranno inclusi nell’abbonamento al servizio PlayStation Plus Essential per il mese di maggio 2023. Nello specifico, si tratta di tre titoli e tutti e tre saranno disponibili al download sia per la precedente console PlayStation 4 sia per la nuova console da gaming PlayStation 5.

PlayStation Plus Essential, rivelati ufficialmente i giochi inclusi a maggio

In questi ultimi giorni si era parlato abbondantemente dei possibili giochi che sarebbero stati inclusi nei servizi in abbonamento proposti da Sony. Come già accennato in apertura, nel corso delle ultime ore, il colosso giapponese ha annunciato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno inclusi a maggio 2023 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential.

Come già detto, questa volta il catalogo si amplierà di tre titoli, tutti disponibili sia per PS4 sia per PS5. Il primo di questi è GRID Legends e il download ha una dimensione di 46.646 GB su PS4 e 38.803 GB su PS5. Il secondo titolo è Chivarly 2 e il download ha una dimensione di 23.945 GB su PS4 e 22.401 GB su PS5. Il terzo e ultimo titolo che sarà disponibile Descenders e il suo download ha una dimensione di 6.682 GB.

Tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Essential potranno scaricare gratuitamente senza costi questi videogiochi a partire dal 2 maggio fino al prossimo 6 giugno. Ricordiamo inoltre che Sony ha da poco aggiornato il suo catalogo con numer0se offerte in occasione della festività della Settimana d’Oro.