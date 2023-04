PlayStation 5 scende di prezzo su Amazon, oggi lo sconto SUPER

La nuova PlayStation 5 è finalmente in sconto su Amazon disponibile nella versione con carrello CD incluso, ecco tutti i dettagli in merito

Quando fu presentata per la prima volta, come accaduto per i modelli precedenti, portò gli utenti a desiderarla e non poco. A testimoniarlo sono stati i mesi, anzi gli anni che sono seguiti, con grande difficoltà nel reperirla su qualsiasi canale che la rendesse disponibile. Se vi state chiedendo di cosa stiamo parlando, basta guardare il titolo o magari l’immagine di copertina dell’articolo: si tratta della PlayStation 5.

La quinta edizione della consolle da gioco più amata al mondo si è fatta attendere alla sua presentazione, così come per la sua disponibilità sul mercato. Sono arrivati con il contagocce gli esemplari, tra l’altro diversi tra loro, della PlayStation 5, la quale ad oggi invece sembra molto più presente del solito. Ad offrirla ormai sistematicamente e quotidianamente è Amazon, il colosso e-commerce che ormai risulta totalmente preso d’assalto vista la grande presenza delle PS5. Anche oggi sarà disponibile, peraltro nella sua versione con carrello CD incluso.

PlayStation 5 su Amazon a prezzo bomba: costa addirittura 519€ invece che 549,99€, ecco i dettagli

Dopo aver fatto fatica a credere che fosse disponibile, gli utenti faranno fatica anche a credere al prezzo. Questo non è infatti di 549,99€, costo di listino della PlayStation 5. Sarà possibile pagare solo per oggi infatti 519€, visto lo sconto del 6% che Amazon ha deciso di lanciare.

Ovviamente ci saranno due anni di garanzia per tutti coloro che decideranno di acquistarla, oltre a 30 giorni di reso nel caso si dovesse cambiare idea. Per averla adesso bisognerà solo aggiungerla al carrello direttamente da qui. Cosa state aspettando?