Monete RARE, una 500 Lire che può valere 12 mila euro è nel vostro cassetto

Ci sono tante monete rare in giro per il mondo ma una da 500 Lire potrebbe farvi svoltare l'anno: ecco quanto vale precisamente

Coloro che si affannano alla ricerca di quella criptovaluta che potrebbe aumentare il suo valore improvvisamente, dovranno al momento soprassedere. Il mondo delle valute in generale questo momento è in calo, vista la crisi che sta attraversando il mondo intero. Nonostante qualche sussulto, le varie monete, che siano virtuali o fisiche, sembrano avere una tendenza più che altalenante. Se volete però provare a racimolare un bel gruzzoletto, il quale potrebbe essere anche una piccola fortuna, non dovete fare altro che cercare in casa vostra. Esatto, avete capito bene: all’interno dei vostri cassetti potrebbe nascondersi un piccolo tesoro ma questa volta grazie alla presenza di alcune monete.

Avete presente quelle dimenticate che spesso lasciate per anni all’interno dei vostri cassetti, magari nel comodino o in qualsiasi altra parte della casa? Potrebbero portarvi un buon guadagno, soprattutto se si tratta di determinati esemplari. Da diversi giorni si sta discutendo soprattutto di una vecchia moneta, la quale in passato valeva solo 500 Lire.

Monete rarissime e una in particolare da 500 Lire che potrebbe arrivare a valere 12 mila euro

Sapevate che esiste una moneta da 500 Lire così rara da poter valere addirittura 12 mila euro? Ebbene è proprio così: un particolare esemplare noto anche come 500 Lire Caravelle potrebbe portare nelle vostre tasche un bel gruzzoletto. I collezionisti infatti sono disposti a pagare cifre altissime per questa piccola moneta emessa nel 1957. Oltre a rappresentare il valore dell’epoca, dall’altro lato sono rappresentate le famosissime imbarcazioni di Cristoforo Colombo. Inoltre c’è anche il busto di donna Letizia Savonitto, moglie del celebre autore Pietro Giampaoli.

C’è da fare una distinzione: se troverete una di queste monete, il valore potrebbe cambiare. Se lo stato di conservazione sarà in Fior di Conio, ovvero come nuova, potrete chiedere 12 mila euro, in caso contrario, in buono stato di conservazione, potrete chiedere massimo 7000 euro.