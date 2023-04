Kia Challenge, nel 2023 per rubare un’auto basta un cavo USB

Milwaukee, una città afflitta da un crescente problema di furti d’auto, potrebbe intraprendere azioni legali contro il gruppo Hyundai/Kia, sostenendo che le loro vetture siano troppo vulnerabili al furto. Attualmente, la città registra quasi 30 furti di veicoli al giorno, il triplo rispetto a pochi anni fa. Sebbene non raggiunga i livelli di Los Angeles/Long Beach, Houston o Dallas, Milwaukee è in rotta per oltre 10.000 furti d’auto entro la fine dell’anno. Vediamo insieme come si sviluppa la Kia Challenge.

Kia Challenge: il nuovo trend sta mettendo in pericolo i guidatori

Le forze dell’ordine locali rivelano che Hyundai e Kia sono responsabili del 66% dei furti, con un aumento vertiginoso del 2.500% anno su anno. Uno dei fattori che contribuiscono a questa tendenza è la diffusione di video chiamati “Kia Challenge” su piattaforme come TikTok e YouTube, che hanno provocato un incremento dei furti d’auto in tutto il paese. Questi video tutorial mostrano dettagliatamente come rubare un veicolo utilizzando soltanto un cavo di ricarica USB.

Gli account che pubblicano questi video, tra cui 414HypeHouse, esibiscono ladri di auto che prendono di mira specificamente veicoli Hyundai e Kia. Nei filmati, viene rimosso il pannello situato sotto la colonna vicino al volante e viene utilizzato un cavo USB per avviare le auto rubate. Alcuni video raffigurano i ladri, soprannominati “Kia Boys”, mentre guidano le auto rubate, provocano incidenti o abbandonano i veicoli.

La situazione a Milwaukee è preoccupante e richiede un’azione rapida per proteggere i proprietari di veicoli e ridurre il numero di furti. L’eventuale causa legale contro il gruppo Hyundai/Kia mira a responsabilizzare le aziende per l’apparente facilità con cui i loro veicoli possono essere rubati.