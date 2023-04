Kena Mobile, offerta da regalo, costa solo 6,99 euro

Kena Mobile vuole fare un regalo a tutti gli utenti che decidono in questi giorni di abbandonare il proprio operatore telefonico, mettendo a disposizione una promozione di tutto rispetto, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo assolutamente inedito ed esclusivo.

Spendere poco con Kena Mobile è davvero possibile, la 130 Giga è una delle migliori soluzioni del periodo, e permette a tutti gli effetti di godere di un bundle eccellente, anche se comunque l’attivazione è possibile solo con portabilità del numero originario, e provenienza da MVNO o Iliad. Ciò non toglie che il costo di attivazione sia ottimo, poiché bastano 4,99 euro per richiederla sul proprio numero.

Ricevete gratis le offerte Amazon sul proprio smartphone, e correte subito su questo canale Telegram, dove avrete libero accesso ai numerosi codici gratis.

Kena Mobile, un risparmio davvero inatteso

La promozione oggetto del nostro articolo è, come anticipato, la 130 giga, ovvero soluzione che propone al consumatore la possibilità di accedere giusto a tale quantitativo di traffico dati, affiancandolo con illimitati minuti che possono tranquillamente essere utilizzati verso un qualsiasi numero di telefono, ed anche 500 SMS spendibili come meglio si crede.

Il suo prezzo fisso è decisamente basso, poiché al giorno d’oggi bastano 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, no carta di credito o conto corrente bancario. La promessa di Kena Mobile è di evitare qualsiasi rimodulazione nel futuro, come Iliad per intenderci, ricordando comunque che la velocità massima di navigazione è ridotta rispetto ai classici operatori telefonici (prassi comune per tutti i MVNO).