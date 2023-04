ho. Mobile ha distrutto TIM e Kena con 230GB a prezzo ASSURDO

Fin da quando gli altri gestori hanno aumentato il passo, sembrerebbe che anche ho. Mobile abbia dato il 100%. Le sue offerte hanno continuato a portare dalla parte del gestore tantissimi nuovi utenti, soprattutto da quando è arrivata la più importante. Questa, che costa ogni mese davvero molto poco in relazione a quello che offre, è ancora disponibile sul sito ufficiale. Proprio lì potete attivarla senza problemi, evitando dunque di recarvi all’interno di un centro.

Ma cosa contiene questa offerta che sta facendo girare la testa a tantissime persone? ho. Mobile consente agli utenti di poter avere il massimo, tutto con un prezzo mensile che consiste in 9,99€ per sempre.

ho. Mobile è leader sul mercato della telefonia mobile con la sua miglior promo, ecco 230 giga a soli 9,99€ al mese per sempre

Nella promozione mobile è possibile trovare minuti senza limiti verso tutte le numerazioni fisse e mobili, messaggi senza limiti verso tutti e 230 giga per navigare in internet sfruttando la rete 4G che si poggia su Vodafone. Dovrete effettuare solo una prima ricarica da 10€, dalla quale verrà scalato il costo di 9,99€. L’attivazione risulterà gratuita per tutti, così come la scheda SIM.

Cosa è incluso all’interno dell’offerta in questione? ho. Mobile rende disponibile la rete 4G con velocità fino a 30Mbps, navigazione in hotspot, numero 42121 per il credito residuo, l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata. Potrete ovviamente anche decidere di tenere il vostro numero, così come di attivarne uno totalmente nuovo. Pagherete online e riceverete la scheda direttamente a casa vostra.