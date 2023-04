Ho.Mobile, avete due giorni di tempo per cogliere le promo più convenienti dell’anno

Ho.Mobile è un operatore telefonico che ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano cinque anni fa, poco dopo l’avvio di Iliad. Nonostante fosse una nuova entrata nel settore, la compagnia è riuscita rapidamente a costruire un’ampia base di clienti, in parte grazie alla sua appartenenza al gruppo Vodafone, che le garantisce un’eccellente copertura di rete. Ciò le ha permesso di stabilirsi come un gestore serio e affidabile.

Ho.Mobile: le promozioni offerte dall’operatore

Tuttavia, il successo di Ho. Mobile non è dovuto solo alla sua associazione con Vodafone, ma anche alle offerte estremamente convenienti e accessibili che la compagnia propone ai suoi clienti. Prima di esaminarle, è importante sottolineare che non sono tutte disponibili per tutti gli utenti. Infatti, la strategia di prezzo adottata da Ho. Mobile prevede tariffe differenziate in base all’operatore di provenienza. Insomma, un po’ come TIM.

Sul sito ufficiale di Ho. Mobile, è possibile trovare promo molto economiche, ideali per chi desidera cambiare operatore, e tariffe meno vantaggiose per coloro che cercano un pacchetto prodotti più completo. Le offerte sono suddivise in fasce di prezzo a seconda dell’operatore che si desidera “colpire” e del tipo di servizio richiesto, con l’obiettivo di non intaccare alcune compagnie, come ad esempio Vodafone.

Attualmente, le più convenienti sono ulteriormente scontate grazie a una promozione a tempo limitato che terminerà il 30 aprile. Ecco le tre offerte principali disponibili:

Minuti e SMS illimitati con 130GB a soli 6,99€ al mese; Minuti e SMS illimitati con 180GB a soli 7,99€ al mese; Minuti e SMS illimitati con 230GB a soli 9,99€ al mese.

Oltre ad essere estremamente vantaggiose dal punto di vista del prezzo, queste offerte non prevedono costi di attivazione, spedizione o acquisto della SIM. Di conseguenza, rappresentano un’opportunità imperdibile per chi desidera approfittare delle eccellenti tariffe proposte da Ho. Mobile.