Falla 4G, il rischio di perdita di dati è reale

Una falla nel 4G potrebbe portare realmente alla perdita di dati sensibili da parte del consumatore finale, un rischio incalcolabile che innalza di molto il livello di paura e timore da parte di tutti coloro che ogni giorno utilizzano la suddetta rete per collegarsi ad internet.

Il 5G si sta lentamente diffondendo sul nostro territorio, ma non con la velocità che effettivamente ci saremmo aspettati di vedere, per questo motivo sta diventando fondamentale prestare le giuste precauzioni per evitare perdite di dati sensibili, o furti d’identità. Ma come funziona e può essere sfruttata dai ?

Falla 4G, il rischio che vi rubino i dati

Il rischio che vi possano rubare i dati è reale, anche se va detto che per riuscire a raggiungere questo scopo i malviventi devono necessariamente essere in possesso di determinati strumenti non facilmente reperibili, e molto spesso particolarmente costosi. Per questo motivo evitate di scatenare il panico, esiste la possibilità ma è comunque sufficientemente remota.

Il malvivente, in parole povere, potrebbe andare a creare una falsa antenna che fungerebbe da tramite tra il vostro smartphone ed il ripetitore della compagnia telefonica, riuscendo così a carpire tutte le informazioni che potreste trasmettere, tra cui appunto i dati sensibili, le password e tutte le vostre informazioni.

Purtroppo riuscire compiutamente a proteggersi da questa falla è davvero molto complesso, se non quasi impossibile, l’unica cosa da fare è prestare attenzione ad ogni minima differenza rispetto a quanto siete solitamente abituati a vedere.