Bollo auto, i TRUCCHI per non pagarlo mai e avere la macchina gratis

Più che trucchi, si tratta di regole: ci sono delle vie da percorrere per non pagare il bollo auto, ecco quelle che nessuno conosce

Tra le tasse più odiate dagli italiani rientra di diritto il bollo auto, il quale è ormai una condanna annuale per tutti. Si tratta infatti di un’imposta da versare ogni anno da parte di tutti coloro che possiedono un veicolo. La cifra varia per più ragioni: partendo infatti dal presupposto che la tassa è regionale, ogni organismo la regolerà a modo proprio con dei tassi diversi. Inoltre il bollo auto varia anche in base alla cilindrata del veicolo, con quelli che ne possiedono una più alta che pagheranno di più rispetto a chi possiede un veicolo con cilindrata più bassa.

Ma ci sono dei modi per evitare di pagare questa tassa ogni anno? A quanto pare sì ma devono persistere determinate condizioni specifiche, le quali non sono certamente affare di tutti.

Bollo auto da pagare, solo in questo modo potete evitare di corrispondere alla regione l’odiata tassa

Dopo aver visto a più riprese come ad esempio il canone Rai possa essere evitato ogni anno, è questa la volta di alcune considerazioni riguardanti il bollo auto. La celebre tassa regionale che non fa altro che far arrabbiare gli italiani, può essere evitata ma sono in alcuni casi. Secondo quanto riportato infatti sono totalmente esonerati dal pagamento della tassa i portatori di handicap.

Allo stesso tempo sembra che ora come ora solo due regioni prevedano l’altro metodo utile a non far pagare il bollo ai possessori di un’auto. Stiamo parlando di Piemonte e Lombardia, dove chi acquista un’auto elettrica potrà evitare di pagare il bollo fin quando la possiede. Ci sono ovviamente delle agevolazioni per coloro che acquistano un’auto ecologica, che sia dunque anche ibrida, a gpl o a metano.