Attenti a quest’app: potrebbe essere pericolosa per i vostri figli

Il web e in particolare i social network sono al centro della vita di molti giovani di oggi. Internet sicuramente può dare grande giovamento alla vita sociale di un adolescente. Lo si utilizza per studiare, per rimanere in contatto con i propri amici, per sentirsi parte integrante di una comunità.

C’è però anche un brutto rovescio della medaglia dove internet non è più un posto bellissimo ma uno strumento in grado di creare dipendenza e rendere i giovani vittime di trappole e abusi di vario genere.

Il web è pieno di pericoli nei quali potrebbe incappare un semplice adolescente e i casi più gravi possono essere rappresentati da catfish, pedofilia e revenge porn.

Bikini off: l’applicazione pericolosa per il revenge porn

Non è raro imbattersi nel racconto di storie di ragazzini che si tolgono la vita a causa del revenge porn, pratica illegale e terrificante. Il revenge porn è un subdolo metodo di vendetta che prevede il caricamento sul web di materiale sessuale esplicito per vendicarsi del proprio partner dopo la fine di una relazione.

In questi giorni è arrivata la notizia di un’applicazione che potrebbe rendere più semplice l’utilizzo di questa pratica orrenda. L’app si chiama Bikini off e sfrutta l’intelligenza artificiale per togliere i vestiti a qualsiasi soggetto di una foto. Ciò potrebbe portare alla creazione di immagini false poiché tutti sarebbe in grado di prendere una foto sul web e modificarla.

Nel 2022 in Italia sono stati due milioni i soggetti vittime di revenge porn e l’età media si è aggirata intorno ai 27 anni. Non è un fenomeno da sottovalutare e bisogna prestare massima attenzione, soprattutto se in casa si ha dei figli adolescenti.