App pericolose: l’elenco di quelle da cancellare immediatamente

Negli ultimi anni sono aumentati in modo esponenziale i tentativi di truffa e di frode sui cellulari ai danni di povere vittime ignare.

In particolare, un fenomeno che sta via via prendendo sempre più piede è il tentativo di infettare gli smartphone tramite dei malware installati inconsapevolmente, con degli inganni.

Un inganno incredibilmente diffuso inizialmente sui computer ma che attualmente si ritrova anche sui cellulari è l’adware. L’adware è un software che viene scaricato inconsapevolmente dagli utenti durante il download di un altro programma gratuito e che genera automaticamente annunci pubblicitari.

Questi software possono rivelarsi estremamente pericolosi per la sicurezza degli utenti poiché sono in grado di raccogliere molte informazioni personali.

Nonostante si dia per scontato che il sistema operativo di iPhone sia più sicuro di quelo presente su altri dispositivi gli adware possono rappresentare un pericolo per qualsiasi smartphone, sia esso Android o Apple. Infatti sono state segnalate ben 75 applicazioni su Google Play e 10 su App Store. Tutte queste app potrebbero danneggiare seriamente il vostro cellulare.

Quali sono le app da disinstallare immediatamente?

Ecco l’elenco completo delle applicazioni da disinstallare subito dal vostro smartphone:

Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)

Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)

Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)

Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)

Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)

Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)

Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)

Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)

Tony Runs – com.TonyRuns.game

Ricordiamo che è sempre consigliato fare un controllo di routine alle applicazioni presenti sui vostri dispositivi per essere sicuri di non incappare in casi di malware che potrebbero creare dei danni anche alla vostra sicurezza.