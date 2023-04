Durante il mese di maggio 2023 l’operatore WindTre, attraverso il proprio programma WinDay mette in palio una bellissima crociera per due persone nei fiordi nel nord.

Per partecipare al concorso a premi, come sempre sarà necessario che i nuovi clienti del programma attivino l’offerta WinDay+ a pagamento, senza il primo mese gratuito.

WindTre mette in palio una crociera per due persone

Vi ricordo che l’opzione WinDay+ può essere attivata direttamente a 0,99 euro al mese, ottenendo tutti i vantaggi aggiuntivi disponibili ma anche nella versione con primo mese gratis, che per la prima mensilità prevede solo 2 dei 4 vantaggi extra. Con la scadenza dell’attuale concorso, a partire dalle ore 00:00 del 1° Maggio 2023 e fino alle ore 23:59 del 31 Maggio 2023, sarà disponibile dunque una nuova edizione con un premio differente.

Questa volta, come da regolamento, il premio consisterà in una crociera “Alla scoperta dei maestosi fiordi del Nord”. Il pacchetto viaggio in palio, valido come detto per 2 persone e dal valore di 11 834 euro. Come specifica WindTre, la selezione della nave da crociera sarà a discrezione dell’agenzia incaricata di gestire la pratica. In ogni caso, la prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 Agosto 2024 e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza richiesta.

Si ricorda sempre che WinDay+ è dedicato esclusivamente ai clienti WindTre di rete mobile prepagati già iscritti a WinDay, il programma fedeltà gratuito dell’operatore. Con WinDay+, oltre al concorso mensile, sono sempre disponibili anche gli sconti e i premi già compresi nel programma gratuito WinDay, oltre che ulteriori vantaggi come sconti ogni mese, un film in più su Rakuten TV e più possibilità di giocare ai quiz settimanali.