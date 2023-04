La competizione tra WindTre e gli altri provider sul fronte della telefonia mobile è più accesa che mai. Il provider arancione ha deciso di raddoppiare il suo impegno sul fronte delle ricaricabili in questi ultimi giorni di aprile e garantisce a tutti gli utenti una serie di soluzioni molto vantaggiose per soglie di consumi e prezzi.

WindTre e la promo con Giga infiniti ad aprile

Anche in questa fase dell’anno, la migliore promozione per gli utenti resta la WindTre Go Unlimited Star+. Questa ricaricabile spicca agli occhi di pubblico ed addetti ai lavori per il miglior pacchetto ed il miglior rapporto tra qualità dei servizi e costi.

Nel dettaglio, gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno accesso a Giga senza limiti per navigare in rete con le velocità massime del 5G, laddove disponibile la copertura. Saranno altresì disponibili per gli utenti anche le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e gli SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica.

Il costo per il pagamento mensile di questa promozione è pari a 7,99 euro. La Go Unlimited Star+ garantisce anche un prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Inoltre, il provider si impegna a non effettuare alcuna modifica ai costi mensili o alle soglie di consumo iniziali durante il primo semestre di abbonamento.

In aggiunta alla quota mensile, gli utenti dovranno solo addizionare una quota di attivazione pari a 10 euro per l’attivazione della SIM. Necessaria inoltre la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.