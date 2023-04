WindTRE, bastano 5€ al mese per distruggere Iliad con 150GB

Un percorso ben definito è stato quello compiuto ultimamente da alcuni gestori, i quali in Italia sono riusciti ad accaparrarsi gran parte del pubblico. Le persone che vanno a comporre l’insieme di utenti che si diversificano tra i vari provider di telefonia mobile, hanno un solo obiettivo al giorno d’oggi: risparmiare. Contrariamente a quanto accadeva in passato infatti ogni utente vuole avere una promo con tanti contenuti ma che costi poco. WindTRE è uno di questi gestori che ha scelto di fare sul serio aspettando al varco i concorrenti.

WindTRE: la nuova offerta che consente di avere 150 giga con un prezzo di soli 5€ al mese

Non sono passate inosservate le proposte della concorrenza ed è proprio per tale motivo che il porivder colorato di arancio ha deciso di accelerare. Effettivamente non può essere vista diversamente l’iniziativa di WindTRE se non come la volontà di riappropriarsi di qualche utente in più. Per tale motivo è nata la nuova offerta che è stata in grado di mettere subito sul piatto tanti contenuti e un prezzo eccezionale. Si tratta della nuovissima GO 150 Top+, promo che garantisce al suo interno i migliori contenuti.

Le persone che sottoscriveranno questa promo potranno avere ogni mese a disposizione il meglio partendo da minuti senza limiti verso tutti. Inoltre ci sono 200 SMS per coloro che amano ancora inviarli. Il prezzo finale è di 5,99€ al mese e sono compresi anche 150 giga di navigazione web in 4G. Sono inclusi all’interno dell’offerta tanti servizi come la reperibilità e l’accesso alla segreteria telefonica.