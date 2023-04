Un annuncio a sorpresa in casa WhatsApp cambia radicalmente la piattaforma di messaggistica istantanea. Dalle parole dello stesso Mark Zuckerberg, numero uno di Meta, è arrivata la conferma circa la possibilità di collegare sino a quattro dispositivi mobili con uno stesso profilo della chat di messaggistica istantanea.

WhatsApp, la possibilità di collegare sino a quattro dispositivi

Tutti coloro che andranno ad aggiornare WhatsApp nelle nuove versioni per iOS e per Android avranno la funzione che consente la sincronizzazione della chat sino a quattro dispositivi mobili. Una vera e propria rivoluzione per la piattaforma di messaggistica, rivoluzione che arriva in seguito alle crescenti richieste del pubblico.

Per sincronizzare le conversazioni e per aprire WhatsApp su altri dispositivi, sarà necessario collegarsi al menù Impostazioni della chat e far riferimento all’opzione Collega un altro dispositivo. A quel punto, gli utenti potranno completare la sincronizzazione con un codice QR.

Tutte le chat del proprio account saranno quindi copiate su nuovo device e le notifiche dei messaggi arriveranno tanto sullo smartphone principale quanto su quelli secondari. Ogni profilo WhatsApp potrà servirsi si quattro smartphone collegati, tra cui uno principale e tre secondari. Per tener vivo il collegamento di un dispositivo secondario, l’utente dovrà accedere a WhatsApp almeno una volta ogni 14 giorni sul suo smartphone principale.

Questa svolta rappresenta una grande rivoluzione nel mondo della piattaforma di messaggistica. Ricordiamo, infatti, che sino a qualche giorno fa, i profili WhatsApp potevano essere sì sincronizzati sulle piattaforme desktop ma non su altri smartphone Android o su altri iPhone di nuova generazione.