WhatsApp, il NUOVO AGGIORNAMENTO per usare l'account su 4 dispositivi

Le persone che usano WhatsApp tutti i giorni per la messaggistica istantanea avranno notato un profondo periodo di rinnovamento da parte della celebre applicazione.

Effettivamente non sono sfuggiti i nuovi aggiornamenti che hanno comportato diverse novità all’interno dell’applicazione. Si tratta di migliorie che non fanno altro che aumentare il gap con le altre applicazioni di messaggistica. In tanti però stavano aspettando soprattutto una delle grandi novità, quella che avrebbe concesso la possibilità di utilizzare lo stesso account in simultanea su più dispositivi. WhatsApp finalmente ha implementato questo nuovo aggiornamento, con l’annuncio ufficiale che è arrivato proprio il 25 aprile. A comunicarlo è stato Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta e proprietario dunque anche di WhatsApp. Dopo aver annunciato un’importante novità per la celebre applicazione colorata di verde, è stato fatto l’annuncio vero e proprio.

WhatsApp finalmente utilizzabile in simultanea su più dispositivi

Ebbene sì, questa volta è vero: WhatsApp ha finalmente implementato il nuovo aggiornamento che consente l’utilizzo su più dispositivi dello stesso account. L’annuncio ufficiale è arrivato qualche giorno fa, con Mark Zuckerberg che ha annunciato che a partire dal 25 aprile è possibile effettuare l’accesso all’interno dello stesso account WhatsApp su un numero massimo di quattro smartphone.

Al momento non è stato specificato se l’opzione è stata attivata su tutti gli smartphone a livello mondiale, ma si tratterà molto probabilmente di un procedimento graduale. Non bisognerà quindi collegarsi ad un altro telefono scollegando il proprio account WhatsApp da quello principale. Si tratta dunque di una comodità soprattutto per coloro che si servono ogni giorno di più dispositivi.