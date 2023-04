Il continuo rincorrersi tra WhatsApp e Telegram prosegue con il rilascio, o la promessa, di nuove funzioni molto interessanti, che permettono a tutti gli utenti di godere di una maggiore versatilità dell’applicazione in oggetto, senza costi aggiuntivi.

Le novità più recenti di WhatsApp hanno visto l’introduzione della possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo, andando difatti a creare chat private visibili dal solo utente, sulle quali condividere ciò che si vuole, e l’ormai imminente rilascio della versione multi-utente, ovvero la possibilità di utilizzare lo stesso account in contemporanea su più dispositivi.

WhatsApp, cosa ci riserva il futuro

Il futuro di WhatsApp pare essere assolutamente roseo, gli aggiornamenti che dovrebbero arrivare in tempi brevi sono davvero tantissimi e sarebbero pronti ad ampliare al massimo le funzionalità dell’app. In primis potremo inserire nuove informazioni nello stato di WhatsApp, il quale assomiglierà davvero molto a Instagram, estendendo oltretutto il tempo limite entro il quale poter cancellare un messaggio.

In secondo luogo, secondo quanto trapelato dall’analisi della Beta, gli utenti dovrebbero poter aggiungere una didascalia ai file inviati; in altre parole, nel momento in cui andrete a condividere un documento o una immagine, troverete un piccolo campo di testo in cui inserire la descrizione dell’allegato. Come se questo non bastasse, secondo le indiscrezioni sarà possibile anche effettuare la modifica del nome del file, senza mai doversi spostare dall’applicazione mobile. Non sappiamo quando le novità verranno introdotte, speriamo il prima possibile.