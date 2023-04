Pulire il pavimento della nostra abitazione può essere molto noioso e soprattutto se si hanno animali in casa si rischia di avere lo stesso sempre sporco e piano di peli. Proprio per questo ci viene in soccorso il nuovissimo robot aspirapolvere Vactidy Nimble T6 dal prezzo economico e sopratutto con funzioni uniche nel suo genere.

Confezione

La confezione è molto semplice e all’interno non ci sono tantissimi accessori. Troviamo:

Il robot aspirapolvere

Base di ricarica

Alimentatore

4 spazzole laterali (due già installate)

Filtro Hepa di ricambio

Il telecomando (con pile)

Accessorio per la manutenzione

Manuale di istruzioni (in italiano)

Design, dimensioni ed ingombro

Il Vactidy Nimble T6 è un robot aspirapolvere di colore nero, con la classica forma circolare a due spazzole rotanti. Le dimensioni sono di 30 x 30 x 7.5 cm, il peso invece è di circa 3 kg. Nonostante sia un dispositivo economico, è realizzato discretamente bene e presenta un design compatto che facilita la pulizia sotto i mobili sospesi.Potenza e qualità di aspirazione del Vactidy T6

Il robot offre una potenza di aspirazione massima di 2000 Pascal, regolabile su tre livelli. Sebbene non sia il più potente della categoria, svolge abbastanza bene il proprio compito, riuscendo a pulire vari tipi di pavimenti e tappeti. Tuttavia, potrebbe non essere in grado di pulire bene i bordi e le fughe.

Navigazione e mappatura del Vactidy T6

Il dispositivo utilizza una navigazione a zig-zag senza mappatura. Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile liberare l’area da pulire prima di utilizzare il dispositivo. Lo stesso offre tre modalità di pulizia: Auto, Pulizia dei bordi e Pulizia in un preciso punto.

Funzioni smart del Vactidy T6

L’app Vactidy, disponibile per dispositivi iOS e Android, offre diverse funzioni utili, tra cui la programmazione delle pulizie, la gestione manuale del robot da remoto e il registro del consumo dei componenti principali.

Autonomia e alimentazione del Vactidy T6

L’autonomia del Vactidy T6 è di circa 100 minuti grazie alla sua batteria da 2500 mAh. Questo dovrebbe essere sufficiente per pulire completamente una casa di 100 metri quadri in modalità standard.

Manutenzione del Vactidy T6

La manutenzione richiede un’attenzione particolare, poiché i capelli tendono ad aggrovigliarsi nelle spazzole. È importante eseguire la manutenzione quasi ogni giorno per mantenere il dispositivo efficiente.

Prezzo del Vactidy T6

Il prezzo del Vactidy T6 varia tra 99€ e 129€, rendendolo uno dei robot aspirapolvere più economici sul mercato. Lo si può acquistare direttamente su Amazon attraverso la pagina ufficiale.

Il Vactidy T6 in sintesi

Vantaggi:

Prezzo molto basso

Dimensioni compatte

Aspirazione in generale

Svantaggi:

Manutenzione e contenitore polvere

Niente mappatura

Il Vactidy Nimble T6 è un robot aspirapolvere super economico che presenta alcuni difetti tipici dei dispositivi in questa fascia di prezzo. Tuttavia, è adatto a chi cerca un robot aspirapolvere da utilizzare in assenza, dopo aver ordinato la propria abitazione e rimosso eventuali ostacoli. Nel complesso, l’aspirazione è abbastanza buona e la navigazione non è così male, pur non essendo dotato di telecamere o sensori Lidar.

Il telecomando incluso è una piacevole aggiunta, rendendo il dispositivo ideale anche per persone anziane, grazie alle dimensioni e al peso ridotti.

Conclusione

In conclusione, il Vactidy Nimble T6 è un’opzione economica per chi cerca un robot aspirapolvere senza troppe pretese. Nonostante i suoi svantaggi, come la manutenzione e l’assenza di mappatura, offre un’aspirazione adeguata e una navigazione decente. Se sei disposto a dedicare un po’ di tempo alla manutenzione e a preparare la tua casa per la pulizia, il Vactidy T6 potrebbe essere un’opzione valida per te.