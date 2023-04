Smartband con misuratore di pressione a soli 9€, follia totale su Amazon

Follia su Amazon, molto spesso i prezzi sono talmente bassi da risultare quasi fittizi e surreali, come nel caso del braccialetto fitness, comunemente definita smartband, in vendita a soli 9 euro, con tanto di misuratore di pressione integrato.

Ogni giorno su Amazon potete davvero risparmiare moltissimo, scoprite quali sono i codici sconto gratis in esclusiva, ricevendo gratuitamente anche le offerte ed i prezzi più bassi, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram. Non perdetevi anche gli altri due canali dedicati ad Amazon, sono Tecnofferte e Malatidirisparmio.

Smartband a 9 euro, un prezzo mai visto prima

Una smartband a 9 euro è pura follia, un prodotto che vuole contrastare l’incredibile dominio di Xiaomi nel mondo low cost, riuscendo così a ritagliarsi un grosso spazio nel cuore degli utenti di tutta Italia. Può essere liberamente acquistata a QUESTO LINK, con consegna gestita direttamente dal venditore, entro pochi giorni e completamente gratuita.

Le specifiche tecniche più interessanti lo descrivono come un dispositivo dotato di un ampio display LED anteriore, completamente a colori e touchscreen, cinturino realizzato in silicone morbido (di buona qualità), nonché comunque integrante tutte le funzionalità di base che ci saremmo aspettati da un terminale di questo tipo. E’ presente il sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, misurazione dei passi, della distanza percorsa e della calorie bruciate, funzione di sveglia, ed anche misurazione della pressione sanguigna. A migliorare il tutto troviamo la piena compatibilità con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso con sistema operativo iOS che Android, ed inoltre l’intercambiabilità dei cinturini, il che permette un’ampissima personalizzazione da parte del consumatore finale.

Il prezzo attuale è valido per un periodo di tempo limitato, direttamente proporzionale al numero di vendite effettuate dal venditore stesso.