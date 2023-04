Recensione APOLLO P40, fino a 150 pollici

Ultimea, nata nel 2012, è un’azienda attiva nella realizzazione e la vendita di prodotti per gli amanti dell’intrattenimento cinematografico. Nel team sin dagli albori anche esperti della tecnologia audio, al fine di offrire prodotti di ogni tipo, dai proiettori, alle soundbar fino alle TV Laser. Uno degli ultimi prodotti è APOLLO P40, un proiettore completo, performante e con un buon design ad un prezzo abbordabile.

La confezione

La confezione di APOLLO P40 è completa, troviamo al suo interno il telecomando, una guida rapida, un cavo AV (fa sempre piacere), un cavo HDMI e quello di alimentazione. Il contenuto è ben custodito all’interno. Non sono presenti pile per il telecomando.

Il design di APOLLO P40

Il proiettore arriva in dimensioni abbastanza ingombranti di 265 × 265 × 105 mm, e pesa circa 2,4 kg. Il design e il colore grigio scuro lo rendono sobrio e professionale e adatto a qualsiasi ambiente o utilizzo. Nella parte anteriore la lente è protetta da un meccanismo a scorrimento per mantenerla al sicuro da polvere, urti, etc. Presente anche il logo dell’azienda, Ultimea. Nella parte posteriore troviamo invece gli ingressi per collegare il cavo HDMI, un cavo AV, un cavo AUX, e due ingressi USB 2. Ai lati gli speaker, uno dei quali prevede al di sotto anche l’ingresso per il cavo da collegare alla presa elettrica. Chi ha progettato APOLLO P40 non ha scordato nulla: è previsto un disco che protegge il dispositivo se posizionato al soffitto e lo spazioso tasto di accensione con illuminazione, inoltre nella parte inferiore anche gli accorgimenti necessari per posizionarlo su di un cavalletto in modo stabile e sicuro.

Le caratteristiche

APOLLO P40 è davvero versatile. Si possono collegare sì le chiavette o altri dispositivi in HDMI, ma supporta anche la connettività wireless che permette la trasmissione di schermi e contenuti di smartphone, PC, laptop e tablet. La risoluzione nativa è di 1080p, prevede l’autofocus e ha una luminosità fino a 21.000 Lumens dichiarati dal produttore. Supporta la decodifica 4K e HDR, e consente la connessione via Bluetooth. La proiezione dell’immagine parte dai 35 pollici fino ad un massimo di 150 pollici. Al suo interno il chip MT9269, mentre offre un sistema di raffreddamento indipendente del condotto dell’aria. Secondo l’azienda, il rumore è inferiore ai 25 dB. Una volta acceso il proiettore offre una schermata TVBOX Android.

L’esperienza d’uso di APOLLO P40

La vera mancanza di questo proiettore la si percepisce subito in fase di configurazione. Manca qualcosa che possa orientare l’immagine sulla superficie a seconda delle proprie esigenze. L’utilizzo più naturale è dunque sopra un cavalletto, ma bisogna considerare che deve essere robusto, stabile e in grado di reggere il peso del device. A parte questa mancanza, le performance sono fluide, ma il rumore è percepibile, in particolar modo di sera. Molto bene luminosità e definizione, l’audio degli speaker è di qualità, ma non supporta il Dolby Audio e per far sì che si senta, deve essere necessariamente stereo. In alcuni casi si potrà trasferire l’audio via Bluetooth ad altri speaker, ma manca un decoder audio; servirà dunque un sistema audio. Comodo il telecomando, in grado di trasmettere il segnale a 360° senza interruzione. Le mille possibilità di connessione alle varie sorgenti e agli altri dispositivi, rendono APOLLO P40 un prodotto versatile e completo, adatto a qualsiasi situazione e ambientazione. Sarà adatto per l’ufficio, per la casa o per un utilizzo professionale o semi professionale.

Conclusioni

Il proiettore sul sito viene venduto al costo di 299 dollari, mentre è in vendita su Amazon al costo di 359 euro circa. A questo prezzo è davvero difficile chiedere di più. L’offerta è completa, offre numerosi modi di trasmettere i propri contenuti e molto buone le performance. Gli unici difetti sono la mancanza di batterie nella confezione per il telecomando (per cui andranno comprate a parte), la mancanza di un accessorio per orientare la proiezione (forse la più grave) e l’audio che non supporta il Dolby ma solo stereo. Grave anche questa mancanza, ma in realtà, nell’uso di tutti i giorni funziona bene. Si potrà dunque ascoltare l’audio comodamente, anche collegando Fire Stick e simili. Bisogna considerare che per mantenere un prezzo così contenuto, sono state fatte delle rinunce. Il dispositivo è dunque consigliabile a chi vuole acquistare un proiettore con un utilizzo consapevole, ma con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Chi non avrà grande dimestichezza con impianti stereo e sorgenti audio, potrebbe riscontrare dei problemi nell’ascolto. Ma al netto di quanto detto finora, è un prodotto completo, bello, versatile e performante, ad un prezzo appetibile.