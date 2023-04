Radio Ufficiale Serie A, arriva la radio per i tifosi attiva tutta la settimana

In attesa del bando relativo ai diritti televisivi della Serie A, la Lega Calcio ha già intrapreso azioni per delineare il proprio futuro. In quest’ottica, ieri ha annunciato la collaborazione con il gruppo RDS per la creazione della Radio Ufficiale Serie A, che trasmetterà in modalità digitale DAB e IP.

Radio Ufficiale Serie A: cosa trasmetterà e quando

Il nuovo canale Radio-TV, come sottolineato da RDS, garantirà una programmazione sette giorni su sette, dalle 7 del mattino a mezzanotte. Non si limiterà quindi a trasmettere esclusivamente durante le partite del campionato, ma offrirà un ampio ventaglio di contenuti dedicati al mondo del calcio, alle squadre e ai protagonisti, con approfondimenti e segmenti ad hoc. È prevista inoltre la produzione di un breve editoriale quotidiano della durata di 100 secondi, che sarà trasmesso anche su RDS e su tutti i canali della piattaforma.

Eduardo Montefusco, presidente del gruppo RDS, ha espresso soddisfazione per questa nuova partnership, sottolineando come la radio metterà a disposizione della Lega l’esperienza accumulata in 45 anni di attività. L’obiettivo è quello di arricchire ulteriormente la programmazione, offrendo agli ascoltatori una radio sempre più focalizzata su intrattenimento ed esperienze legate allo sport più amato dagli italiani.

Montefusco ha inoltre evidenziato i successi ottenuti nel 2022, con una crescita d’ascolto in tutte le fasce orarie e un incremento dell’AQH (ascolto medio per quarto d’ora) annuale del 18,9%. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al team RDS che ha lavorato all’affidamento del bando e che collaborerà con la Lega per lo sviluppo del nuovo canale Radio-TV, puntando su una programmazione di qualità e un mix di innovazione e sostenibilità.