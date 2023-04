Da questo mese di Aprile 2023, l’operatore virtuale Optima Mobile ha introdotto delle nuove Condizioni Generali di Contratto, con cui adesso vengono specificate alcune limitazioni relative all’utilizzo personale della SIM.

A partire dal 1° Aprile 2023 sono disponibili le nuove Condizioni Generali di Contratto di Optima Mobile e le principali novità sono relative all’uso corretto e lecito della SIM.

Optima Mobile cambia le condizioni contrattuali

Con il nuovo Articolo 1.6 viene ora specificato che non è possibile effettuare traffico di chiamate, SMS ed internet nelle rotte aeree e marittime anche nazionali e utilizzare servizi premium in roaming. In dettaglio, come indicato nell’Articolo 15 nelle Condizioni Generali di Contratto Optima Mobile, l’offerta è soggetta a condizioni di uso lecito e conforme ai principi di correttezza e buona fede contrattuale.

Al punto 15.1 viene ora specificato che il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio lecitamente ed esclusivamente per uso personale tramite smartphone, utilizzando la SIM e i servizi secondo buona fede e correttezza, rispettando le modalità e i limiti previsti dal contratto e inoltre anche astenendosi dall’effettuare attività massiva tramite dispositivi o applicativi diversi dallo smartphone.

In caso di inosservanza di questi principi, Optima si riserva, previa comunicazione al cliente, di interrompere totalmente o parzialmente la prestazione dei servizi e di applicare le condizioni economiche del piano base o di un altro piano conforme. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.