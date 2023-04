iPhone 14, il racconto che ti farà ricredere sull'inutilità della tecnologia

L’iPhone 14 con connettività satellitare ha fatto il suo debutto in Italia a fine marzo, dopo il lancio negli Stati Uniti. Una recente notizia proveniente dall’America racconta di un gruppo di studenti salvati grazie a una chiamata satellitare effettuata dal dispositivo Apple mentre erano bloccati in un canyon.

iPhone 14: studenti estratti da un Canyon grazie alla chiamata satellitare

La storia è stata diffusa dall’emittente dello Utah KUTV, che ha riportato come i tre protagonisti sarebbero probabilmente morti senza l’allerta satellitare inviata dall’iPhone 14 di Stephen Watts, uno dei componenti del gruppo. Bridget Woods, altro membro della cordata, ha condiviso la vicenda con i media, narrando di aver esplorato un canyon poco frequentato con due amici durante il weekend.

I tre, esperti di escursionismo, hanno incontrato diversi ostacoli lungo il percorso a causa di un inverno particolarmente piovoso in Utah, che ha creato “piscine” d’acqua e terreno fangoso. Gli escursionisti hanno impiegato un’ora per superare una di queste pozze, per poi trovarsi bloccati ai margini di una seconda, con acqua più profonda.

Woods e il compagno Jeremy Mumford hanno iniziato a manifestare i primi sintomi di ipotermia a causa della bassa temperatura dell’acqua in cui erano immersi fino al bacino per un’ora. Tornare indietro o affrontare la seconda pozza erano entrambe opzioni impraticabili. Di fronte a questa situazione, Woods ha tentato di chiamare i soccorsi con il suo smartphone, ma senza segnale nel canyon. Watts ha allora utilizzato il suo iPhone 14 per effettuare una chiamata satellitare ai soccorritori più vicini. Grazie a questo tempestivo intervento, i giovani sono stati salvati e trasportati in ospedale con un elicottero giunto appositamente da Salt Lake City. Anche stavolta, la connettività satellitare dell’iPhone 14 si è dimostrata fondamentale nella salvezza dell’uomo.