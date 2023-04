L’illusione ottica di oggi punta a nascondere a tutti gli effetti un bambino, all’interno di una immagine che a prima vista parrebbe essere molto chiara, ma come al solito è pronta ad ingannare il sistema di percezione dell’occhio umano, celando alle proprie spalle un significato controverso ed inedito.

L’enigma di cui vi parliamo oggi non è stato creato per gli studi scientifici o accademici, è stato appositamente ideato per mettere a dura prova l’intelletto degli utenti che amano correre a risolvere indovinelli di questo tipo, disposti a tutto pur di riuscire a mantenere sempre attivo il proprio cervello.

Illusione ottica, cosa si nasconde nell’immagine?

Come vi raccontavamo all’inizio dell’articolo, l’immagine inserita poco sopra mostra, a prima vista almeno, un cane intento ad osservare un oggetto sul terreno con particolare attenzione, e la prontezza di schiacciarlo (anche solo per curiosità), con la zampa anteriore sinistra. Tutto sembra essere molto semplice e ben delineato (forse troppo), ma se vi dicessimo che da una attenta analisi potreste anche trovare nascosto un bambino?.

Se amate la sfida, dal momento in cui iniziate ad osservare l’immagine attivate anche un cronometro, se riusciste a raggiungere il risultato finale entro 1 minuto, sappiate che rientrate nel 10% degli utenti che sono riusciti a risolvere l’enigma, dimostrando di godere di un accurato spirito di osservazione. Ora non vi resta che farci sapere se l’avete trovato, ma sopratutto dove si trova, perché a differenza delle altre occasioni, in questo caso non vogliamo proporvi alcuno spoiler.