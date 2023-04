Le illusioni ottiche affascinano da tempo, e l’artista ucraino Oleg Shupliak ne ha realizzata una che ha lasciato perplessi anche i seguaci più affezionati. La sua opera, “Four Women”, sembra la foto di una donna sola che conversa al telefono, ma a un esame più attento, nell’immagine si vedono altre quattro persone.

Shupliak è noto per le sue opere di immagini nascoste, in cui numerose foto vengono combinate per formare un’immagine più grande. Il volto della seconda donna appare dal palmo della prima, come se le parlasse all’orecchio. La terza donna, con grandi ciglia e un grande naso, è visibile sul braccio della prima donna. Le labbra della quarta donna sporgono dall’addome della prima donna, quasi fondendosi con il suo abbigliamento.

Illusione ottica, riesci a vedere le quattro donne?

L’illusione esiste da 10 anni ed è più confusa che mai. Shupliak confessa di aver creato l’immagine a matita con l’intenzione esplicita di rendere difficile vedere tutte e quattro le donne a prima vista. Nonostante ciò, “Four Women” è una delle sue opere più conosciute.

Secondo le fonti, solo il 2% delle persone riesce a vedere tutte e quattro le donne dell’opera a prima vista. Se ci si concentra su ogni singolo aspetto della fotografia, invece, si possono scoprire le donne nascoste. Questa forma di analisi visiva può essere divertente e allo stesso tempo rivelare aspetti nascosti della propria personalità.

Per millenni, le illusioni ottiche sono state utilizzate per studiare la vista umana e la capacità del cervello di assorbire le informazioni visive. Sono un approccio divertente e coinvolgente per tenere impegnati la mente e gli occhi e per metterli alla prova. L’interesse per queste illusioni non fa che crescere e non sorprende che “Four Women” di Shupliak rimanga uno dei preferiti dagli amanti delle illusioni.