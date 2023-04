I clienti che attivano questa ricaricabile hanno la possibilità di assicurarsi un ticket all inclusive che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per navigare in internet con un costo pari a soli 9,99 euro ogni mese.

In questi giorni finali del mese di aprile Iliad ha messo a disposizione di tutti gli utenti una delle sue migliori promozioni sul fronte della telefonia mobile. Dopo il grande successo commerciale delle scorse settimane, gli abbonati possono ancora optare sui vantaggi della Giga 150.

Iliad e il ritorno della Giga 150: i tre servizi a costo zero

La Giga 150 prevede una strategia commerciale ben precisa che, oltre a costi e soglie di consumo vantaggiose, si serve anche di tre servizi a costo zero.

Tutti i clienti che optano per una ricaricabile di Iliad, ad esempio, potranno beneficiare di telefonate senza limiti verso l’estero. Comunicare con parenti ed amici fuori dai confini nazionali, quindi, non comporterà alcun genere di spesa extra rispetto a quelli che sono i costi tradizionalmente previsti per il rinnovo della ricaricabile.

Altro servizio a costo zero da non sottovalutare è quello della segreteria telefonica, servizi che altri provider come TIM, Vodafone e WindTre prevedono previa pagamento di un piano mensile.

Sempre sul fronte dei servizi aggiuntivi, non può essere dimenticata la novità della tecnologia 5G. Anche grazie alla promozione Giga 150, gli abbonati del provider francese potranno navigare in rete con le velocità migliori di sempre senza costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile principale.