Hyundai i10 è ufficiale sul mercato italiano, design e tecnologia di ottimo livello

Tutti quelli che stavano aspettando l’annuncio ufficiale, finalmente ce l’hanno: la nuova Hyundai i10 è finalmente disponibile in Italia. Il mercato italiano accoglie dunque il nuovo modello che mostra di essere diventato ancora più competitivo nella sua categoria per via di alcune funzionalità nuove. Soprattutto in merito alla connettività e al comfort, la nuova piccola di casa Hyundai mostra tante caratteristiche in più.

L’allestimento Connectline presenta il multimedia system dotato di display touchscreen da 8″ provvisto anche di connettività con Apple CarPlay ed Android Auto. Presente anche la strumentazione centrale da 4,2″ e tanti sistemi di assistenza alla guida come quello anti-collisione frontale, il mantenimento attivo della corsia e anche il cruise control.

Disponibile poi anche l’allestimento Prime, il quale vede a bordo un’esperienza più confortevole e pratica con l’aggiunta di telecamera posteriore, caricatore wireless per smartphone e i servizi connessi Hyundai BlueLink, oltre alla possibilità di ricevere aggiornamenti OTA. Gli specchietti esterni sono ripiegabili elettricamente e i cerchi in lega arrivano a 16″ con vetri posteriori oscurati e luci ambiente.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, in entrambi gli allestimenti c’è il benzina 1.0 MPI da 67cv con cambio manuale o automatico. Possibile ordinare entrambi gli allestimenti con motorizzazione 1.0 GPL ma solo dall’estate.

Disponibile per tutti gli amanti della guida sportiva l’allestimento N Line, che vedrà qualche caratteristica in più per quanto riguarda il design. Inoltre in questo caso il motore è il turbo benzina 1.0 T-GDI da 100cv.

Hyundai i10: prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, questa nuova Hyundai i10 parte da 16.950 € con l’allestimento Connectline, il quale arriva con un equipaggiamento di sicurezza e una connettività top all’interno della gamma. Tra i contenuti di serie che troverete ci sarà tutto ciò di cui avete letto nel paragrafo precedente. La versione Prime costa invece 19.050€, proprio come la N Line.