Il bollo auto è la tassa più odiata da tutti gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta annuale che il proprietario di una qualsiasi automobile deve versare alle regioni.

Il proprietario ha il dovere di versare la quota all’inizio di ogni anno, anticipando i 12 mesi seguenti e la sua controversia è legata principalmente all’obbligo di pagamento per la proprietà dell’auto e non per il suo utilizzo. Ciò significa che un intestatario di qualsiasi mezzo deve pagare l’imposta indipendentemente dal fatto che quest’ultimo venga utilizzato o meno.

L‘importo della tassa automobilistica viene calcolato in base a due fattori principali: la potenza del mezzo e la sua classe d’inquinamento. Inoltre l’aumento o la diminuzione delle tariffe base nazionali è a discrezioni di ciascuna regione.

Ma esistono delle esenzioni e dei modi per non pagare il bollo auto?

Bollo auto: chi non deve pagarlo

Il mancato pagamento della tassa automobilista prevede delle pesanti sanzioni, ma ci sono dei casi particolari in cui non vi è più l’obbligo di pagamento dell’imposta. Andiamo a vedere di quali si tratta: