Manca ancora poco più di un mese al probabile annuncio del primo visore di realtà mista di Apple, di cui ormai parliamo da più di un ano.

La presentazione sarebbe infatti prevista nel corso del keynote di apertura della WWDC, la conferenza mondiale di Apple dedicata agli sviluppatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple avrebbe avviato la produzione del suo visore

C’è sicuramente molta attesa per questo visore di cui sono ormai anni che continuano a susseguirsi indiscrezioni che stanno andando sempre più intensificandosi man mano che si avvicina il giorno del possibile debutto. Nei giorni scorsi, Evan Blass ha affermato che Apple avrebbe fatto “passi da giganti” nello sviluppo negli ultimi mesi. Mark Gurman, gionalista di Bloomberg, ha invece anticipato alcune delle cose che si potranno fare con questo visore di realtà mista.

Anche se l’annuncio dovrebbe avvenire a breve, l’arrivo sul mercato sarebbe invece atteso nei prossimi mesi. Essendo un prodotto del tutto nuovo, infatti, Apple potrebbe offrirlo inizialmente agli sviluppatori, insieme ad un kit di sviluppo, per iniziare a realizzare delle app native per poterlo sfruttare al meglio in modo da poter essere più appetibile per gli utenti interessati che pare dovranno sborsare circa 3.000 dollari per poterne entrare in possesso.

Stando a quanto riportato dalla testata taiwanese Economic Daily News, il visore si troverebbe ora nella “fase finale” in cui la catena di approvvigionamento ha già iniziato a fornire tutti i pezzi necessari per l’assemblaggio. La produzione in volumi sarebbe stata avviata a inizio aprile e dovrebbe proseguire nel corso del terzo trimestre. Non ci resta che attendere per maggiori informazioni.