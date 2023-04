Altoparlante Bluetooth a 10€ su Amazon, clamoroso sconto solo OGGI

Le grandi offerte di Amazon non si misurano solo in merito ai dispositivi dal prezzo alto che scendono in sconto, ma anche su altri aspetti. Uno di questi può essere rappresentato anche da quegli articoli molto meno costosi che riescono a raggiungere prezzi ancora più bassi.

E’ questo oggi il caso di un altoparlante davvero interessante, il quale gode di tecnologia bluetooth.

Altoparlante Bluetooth impermeabile disponibile su Amazon ad un prezzo bassissimo: costa solo 10,99€

Dotato di un suono in alta definizione molto forte e di una batteria super performante, questo altoparlante possiede una potenza pari a 5W. È in grado di riprodurre in streaming in formato stereo tutte le tipologie di suoni, supportando fino a 6 ore di riproduzione al 70% del volume massimo.

Risulta inoltre estremamente facile da trasportare viste le sue dimensioni ridotte, le quali mostrano anche un gancio metallico. Questo servirà per attaccarlo magari allo zaino o a qualsiasi altra parte del vestiario. La compatibilità è estesa a tutti i dispositivi che siano in grado di connettersi tramite bluetooth, visto che lo standard è il 5.2. L’altoparlante in vendita su Amazon è anche impermeabile, per cui resiste in maniera soddisfacente a getti d’acqua e schizzi.

Il prezzo è una vera bomba dal momento che Amazon ha deciso di scontarlo del 67% rispetto al prezzo iniziale di 33,29€. Lo potrete aggiungere al carrello semplicemente con un prezzo di 10,99€. Ricordiamo che avrete anche 30 giorni per effettuare il reso oltre a due anni per la garanzia.