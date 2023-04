Una splendida notizia coinvolge WhatsApp e tutti gli utenti che da tanto tempo ormai utilizzano una delle applicazioni di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, oggi in grado di superare il miliardo di utilizzatori quotidiani, contro i circa 700 milioni di Telegram.

La rincorsa di WhatsApp all’acerrima rivale prosegue con nuovi aggiornamenti che rilanciano la sfida, introducendo ottime funzionalità che permettono a tutti di approfittare di una maggiore versatilità dell’app, riuscendo ugualmente ad accedere a tutte le chat più amate. Tutti gli aggiornamenti sono distribuiti in modo completamente gratuito da WhatsApp, sono compatibili con Android e iOS, e prima in genere passano per la versione beta, pensata per il testing da parte di coloro che vogliono fungere da “cavie”, prima della variante finale.

WhatsApp, una funzione sta per arrivare

Una delle migliori funzioni che dovremmo vedere nel futuro più immediato, oltre alla possibilità di modificare i messaggi, all’estensione del tempo di cancellazione degli stessi e similari, consiste più che altro nell’avere la possibilità di aggiungere una didascalia alla condivisione di un file.

Gli utilizzatori di Telegram avranno già drizzato le orecchio, l’app include da tempo una funzione molto simile, e per questo l’idea di Whatsapp è ancora una volta quella di accorciare il più possibile le distanze con la rivale, ma in cosa consiste la funzione? semplicemente l’utente potrà pensare di aggiungere una breve didascalia nel momento in cui condividerà un file o un documento, oppure anche di modificare il titolo della stessa.