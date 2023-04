Whatsapp, la guida per scoprire chi vi spia sull'app

Desideri scoprire se qualcuno ti controlla su WhatsApp o guarda il tuo profilo? In primis ricorda che non esiste un metodo ufficiale per ottenere queste informazioni, dunque diffida delle app che lo promettono in quanto potrebbero essere truffe. Noi di Tecnoandroid vi aiuteremo il più possibile in questo.

Whatsapp: i metodi per scoprire chi ha interagito con te sull’app

Nonostante non esistano app o programmi affidabili per scoprire chi visita il tuo profilo WhatsApp o WhatsApp Web, ci sono alcune opzioni legali e previste dall’app per capire se qualcuno ha visto ciò che pubblichi. A differenza di altri social network come LinkedIn, che invia notifiche quando qualcuno visita il tuo profilo, WhatsApp non offre tale funzionalità per proteggere la privacy degli utenti. Tuttavia, esistono alcuni metodi per scoprire chi ha interagito direttamente con te sull’app: