Truffa dei buoni sconto - i malfattori stavolta colpiscono Amazon, Ryanair e Lidl

La nuova truffa dei buoni sconto in circolazione cerca di attirare clienti con false offerte di buoni sconto. Questa volta però i colpevoli hanno preso di mira i voli Ryanair, ma ci sono anche varianti con buoni spesa Amazon e Lidl. Nonostante la truffa sembri ripetersi in modo simile, il sistema si adatta continuamente, presentando piccole novità per apparire più credibile.

Truffa dei buoni sconto: come salvarsi dalla frode?

La truffa del finto buono Ryanair da 1.000 euro si basa sui recenti disservizi che hanno portato la compagnia low cost a cancellare numerosi voli. Il messaggio inviato ai potenziali clienti afferma di voler recuperare la fiducia dei passeggeri dopo i problemi e le cancellazioni, offrendo voucher da 1.000 euro per volare con Ryanair. Nulla di più falso.

Il messaggio rivela che l’indirizzo email del destinatario è stato selezionato come finalista per ricevere un buono da 1.000 euro. Tuttavia, un errore ortografico nel nome della compagnia dovrebbe fungere da campanello d’allarme. Purtroppo, molte persone cadono nella trappola perché si concentrano sul premio promesso e leggono il testo in modo superficiale. Il messaggio invita poi a cliccare su un link per fornire dati personali.

Alcuni utenti hanno anche segnalato buoni Amazon o Lidl proposti con lo stesso meccanismo di phishing. È probabile che messaggi simili vengano inviati a breve anche tramite chat WhatsApp. Per fugare ogni dubbio, prima di cliccare su qualsiasi link, è consigliabile consultare il sito ufficiale della compagnia coinvolta nell’offerta pubblicizzata (in questo caso, Ryanair, Amazon o Lidl), ma soprattutto tenere conto degli errori ortografici, messaggi sospetti e link non sicuri.