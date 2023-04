Tineco, le lavapavimenti S5 Pro 2 e S3 in offerta ancora per poco

Tineco Floor One S5 Pro 2 e One S3 in offerta su Amazon, ecco le caratteristiche

La nuova Tineco Floor One S5 Pro 2 è una delle migliori lavapavimenti in assoluto grazie alla sua tecnologia e alla sua ergonomia che la rende semplicissima da utilizzare.

Si tratta di un dispositivo in grado, oltre che di aspirare, anche di lavare i pavimenti. È provvisto di una tecnologia avanzata che consente di rimuovere le macchine ostinate in maniera efficace. Ci sono due modalità di pulizia, la Ultra Mode (che trasforma l’acqua, facendola diventare elettrolizzata) e Pulizia Profonda. Il tutto può essere controllato dallo schermo LCD, sul quale noterete anche le principali informazioni.

Tineco Floor One S5 Pro 2 è dotata inoltre di serbatoi più grandi dell’acqua pulita è sporca, per pulire aree più grandi senza interruzioni. Un’altra grande particolarità sta nel le spazzole disegnate per arrivare anche negli angoli più ostici. Il prezzo in sconto su Amazon della nuova One S5 Pro 2 è di 529€ grazie al coupon da 100€.

Per quanto riguarda invece la Tineco Floor One S3, si tratta di un modello più entry Level e più accessibile dal punto di vista del prezzo, ma allo stesso tempo con tante opportunità.

Il dispositivo mette infatti in campo grande caratteristiche, come ad esempio un display LED con tutte le info necessarie. L’aspirapolvere, che è anche lavapavimenti, è senza fili e molto leggera oltre ad avere un’ottima autonomia con i suoi 4000 mAh di batteria. Ottima per le superfici asciutte o bagnate, rende la fase di pulizia molto più smart e rapida.

Il suo prezzo su Amazon è in sconto al 44%: si passa dunque da 499€ a soli 279€ ma la promo sta per terminare.