WhatsApp sta finalmente implementando il supporto per l’accesso multi-dispositivo per più di un telefono. Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio della funzione su Facebook e Instagram.

“Presto si potrà accedere allo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro telefoni“, ha affermato. WhatsApp ha affermato che questa funzione verrà distribuita a tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Fino ad ora, gli utenti potevano utilizzare un solo account WhatsApp su un telefono e più dispositivi desktop associati. Con la nuova funzione, i messaggi degli utenti verranno sincronizzati su tutti i dispositivi, inclusi altri telefoni. Quindi, anche se un dispositivo è spento, possono accedere all’app su altri dispositivi.

Ecco come funziona

WhatsApp è uno dei più grandi servizi di messaggistica in circolazione con oltre 2 miliardi di utenti. Ma fino ad ora mancava il supporto multiphone a causa del supporto completo della crittografia end-to-end per chat e chiamate.

La società ha iniziato a testare la compatibilità multi-dispositivo nel 2021 con utenti beta selezionati. A quel tempo, Meta (noto come Facebook a quel tempo) disse di aver sviluppato una nuova tecnologia per sincronizzare i messaggi tra i dispositivi mantenendo la protezione della crittografia end-to-end.

Altri concorrenti come Telegram e Messenger offrivano la sincronizzazione multidispositivo per i messaggi, ma non avevano il supporto per la crittografia end-to-end.

“Ora puoi ottenere un codice monouso inserendo il tuo numero di cellulare su WhatsApp Web, che puoi utilizzare per collegare i dispositivi invece di scansionare il codice QR sul tuo cellulare. Renderemo questa funzione disponibile per più dispositivi collegati in futuro “, ha affermato la società in un post sul blog.