Il marchio Proscenic ha guadagnato popolarità nel mercato della pulizia smart grazie ai suoi prezzi competitive. Un esempio di questo è il loro robot aspirapolvere e lavapavimenti X1, con un design unico e una base automatica di svuotamento. Si presenta come una scelta eccellente per la pulizia, disponibile ad un prezzo conveniente e con funzionalità complete.

Il robot è stato progettato per essere più compatto, senza la necessità di una torretta LiDar. Al suo posto, NeuVis LiDar ha fornito un sistema di navigazione robusto e preciso. Con la sua altezza ridotta (7,4 cm) e l’alta flessibilità, è capace di raggiungere aree difficili come il sotto dei mobili e mantenere l’efficacia della pulizia. I sensori ultrasonici rilevano i tappeti e adeguano la potenza di aspirazione o escludono completamente i tappeti dal lavaggio: una caratteristica che aumenta la versatilità del robot.

La base di svuotamento è straordinariamente compatta rispetto ai modelli concorrenti, ciononostante ha un’ampia torretta di aspirazione. Il sacchetto della polvere grande 2,5 L può durare fino a due mesi e offre anche una lampada UV germicida per garantire l’igiene della casa. Il robot è inoltre dotato di un contenitore ibrido per polvere (290 ml) e acqua (305 ml).

Il sistema di lavaggio Vibright è una buona opzione tra i robot più economici, poiché vibra fino a 3000 volte al minuto. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 3.000 Pa, offre una buona pulizia della superficie. Tuttavia, l’X1 non riesce a catturare tutti gli ostacoli sul pavimento come avrebbe potuto un modello più costoso con un sistema di moci rotanti.

Con l’applicazione Proscenic, si può controllare tutto ciò che riguarda il tuo robot aspirapolvere. Si può gestire la mappatura, programmare le pulizie, definire la potenza di aspirazione e regolare il flusso dell’acqua. Inoltre, il robot è compatibile con sistemi come Alexa e Google Assistant. La semplicità dell’interfaccia di Proscenic offre un pieno controllo sui comandi del robot, come l’accuratezza storica delle pulizie e lo stato del materiale consumabile. Si può anche creare fino a 5 mappe separate, il che è utile se avete case con più piani o volete utilizzare il robot in diversi ambienti. Tuttavia, durante i nostri test abbiamo notato che se vengono spostati grandi oggetti nell’ambiente, il robot potrebbe perdersi e richiedere una nuova mappatura.

Con la batteria da 3.200 mAh, questo robot aspirapolvere è abbastanza potente da pulire una casa di 100 mq in circa 1h e 30/40 minuti, anche se un po’ più lento rispetto ad altri concorrenti. Tuttavia, per case più grandi potrebbe essere necessario ricaricare il robot presso la base prima di continuare.

Riassumiamo le specifiche principali

Proscenic X1 sfrutta la tecnologia NeuVis LiDar, che la distingue da altri robot aspirapolvere. Grazie alla scansione LiDar non a 360°, il dispositivo offre una mappatura accurata e consente al robot di passare agevolmente sotto mobili e caloriferi con uno spessore di soli 7,4 cm.

Il design del Proscenic X1 è tradizionale, con un bumper frontale, due pulsanti touch, un LED di stato Wi-Fi e una parte inferiore che ospita le spazzole e, opzionalmente, un panno per il lavaggio. La confezione include un secondo panno per sfruttare la doppia funzionalità del dispositivo.

Il Proscenic X1 è dotato di due serbatoi estraibili: uno per l’acqua da 250 ml e uno per la polvere da 240 ml. La base di svuotamento del robot presenta una rampa ampia che funge da parcheggio. Questa soluzione è apprezzata per la sua praticità e compattezza, poiché la base può essere posizionata anche sotto mobili o tavolini.

La base è caratterizzata da un LED verde che indica lo stato della batteria del robot e uno sportello per accedere al sacchetto della polvere da 2,5 litri. Dopo un mese di utilizzo, il sacchetto non è ancora pieno, e l’azienda dichiara una durata fino a 2 mesi, a seconda delle dimensioni della casa e della quantità di polvere. Infine, il contenitore che ospita il sacchetto è dotato di una luce UV per sterilizzare l’interno e ridurre la trasmissione di agenti patogeni.

Ma funziona veramente?

Il Proscenic Floobot X1 offre risultati soddisfacenti grazie alla sua potenza di aspirazione di 3.000 Pa, che consente di rimuovere efficacemente lo sporco, e alla tecnologia Vibright che permette al panno di vibrare 3.000 volte al minuto, migliorando la pulizia del pavimento. Nonostante non sia paragonabile a un lavapavimenti specifico o al tradizionale mocio, offre un livello di pulizia superiore rispetto ai robot aspirapolvere classici.

IMG 8478 Il Floobot X1 è dotato di vari sensori, tra cui quelli per il rilevamento dei tappeti, che gli permettono di riconoscerli e agire di conseguenza, evitando di bagnarli se il panno è applicato e aspirando liberamente se non lo è.

La navigazione del robot è abbastanza buona, anche se tende ad essere un po’ aggressivo e urtare contro pareti o mobili. Pertanto, è meglio evitare di lasciare oggetti delicati in giro per prevenire possibili incidenti. Alcuni problemi sono stati riscontrati con la rilevazione di ostacoli immaginari, ma possono essere risolti facilmente premendo il tasto di avvio.

L’ultimo aspetto da considerare riguarda la mappatura. Sebbene la prima scansione sia stata molto accurata, nel tempo l’X1 ha aggiornato la mappa aggiungendo parti inesistenti. In alcuni casi, si sono generate mappe diverse, che sembravano piani differenti ma erano solo varianti dell’appartamento con stanze e divisioni poco chiare. Pertanto, la mappatura non è perfetta e potrebbe essere necessario intervenire occasionalmente per ripristinarla.