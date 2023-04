La Cina potrebbe costruire la sua prima linea ferroviaria Hyperloop tra Shanghai e Hangzhou. Il progetto, pensato da Elon Musk, mira a promuovere un nuovo modo di spostarsi a tutta velocità.

Fin da subito la Cina ha mostrato interesse per la costruzione di questa nuova linea ferroviaria ad alta velocità. Un nuovo rapporto sul progetto afferma che “ha un’importanza strategica” per il Paese. Il progresso in questo campo potrebbe dare vita all’idea cui aspira Elon Musk per un sistema dei trasporti rivoluzionato. L’idea di un sistema che trasporta passeggeri e merci in capsule all’interno di un tunnel a vuoto è stata proposta per la prima volta da Musk nel 2013.

Nel rapporto sul progetto, pubblicato la scorsa settimana sulla rivista Railway Standard Design, gli scienziati hanno condotto una “valutazione completa” del treno Hyperloop. Hanno affermato che il “sistema viaggerà a velocità fino a 1.000 km/h“. I ricercatori hanno considerato diverse linee candidate per l’hyperloop, comprese quelle che collegano le città cinesi di Pechino-Shijiazhuang, Chengdu-Chongqing e Guangzhou-Shenzhen.

Una potenziale linea tra Pechino e Shijiazhuang potrebbe collegare la capitale cinese con la capitale della provincia di Hebei, nel nord della Cina, mentre una linea Guangzhou-Shenzhen potrebbe collegare le città della regione cinese del delta del Fiume delle Perle. La linea Chengdu-Chongqing può servire a potenziare i trasporti nelle regioni occidentali della nazione. Gli esperti stanno prendendo in considerazione diversi fattori, tra cui la densità di popolazione delle regioni, la loro attività economica e le infrastrutture di trasporto esistenti nelle città.

Mentre il trasporto su strada attualmente impiega circa tre ore per percorrere i 175 km tra Shanghai e Hangzhou, potrebbero essere necessari solo 15 minuti per percorrere questa distanza utilizzando il sistema hyperloop. La Cina prevede di costruire la prima linea entro il 2035. Prima che il primo treno possa fare da spartiacque tra le due città, saranno necessarie molte infrastrutture, anche per i tubi a bassa pressione e le stazioni specializzate, nonché per la sicurezza e le normative.