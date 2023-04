OnePlus Pad, ormai lo conoscete, è il nome del primo tablet dell’azienda orientale, un prodotto destinato a far parlare di sé, dato l’elevato rapporto qualità/prezzo, che contraddistingue da sempre tutti i modelli, con il quale sarà possibile godere di ottime prestazioni.

Dopo avervene parlato in modo molto dettagliato, è arrivato finalmente il momento di parlare di cifre, di quanto effettivamente costerà al pubblico il prodotto in questione. Più precisamente sarà in vendita dal 28 aprile 2023 alle 11:00, con acquisti effettuabili direttamente dal sito ufficiale Oneplus.com. Lo stesso Toumas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus, si dichiara contento che “l’offerte Early Bird di inizio Aprile sia stata completamente esaurita, confermando l’entusiasmo da parte degli utenti verso il nuovo prodotto”.

OnePlus Pad, quanto costa

OnePlus Pad sarà disponibile all’acquisto nella variante Halo Green con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, al prezzo consigliato di 499 euro. Gli utenti che sceglieranno di accompagnarlo con un accessorio, potranno comunque scegliere di mettere le mani sulla OnePlus Stylo, disponibile a 99 euro, la Magnetic Keyboard, acquistabile a 149 euro, la Folio Case, in vendita a 59 euro, per finire con l’alimentatore a ricarica rapida, fino a 80 watt, il cui prezzo si aggira attorno ai 39 euro.

Ricordiamo che il tablet è caratterizzato dalla connettività 5G e da una autonomia superiore al normale; tutti gli utenti che effettueranno un preordine a partire dalle 11 del 28 aprile, potranno anche ricevere ulteriori omaggi all’acquisto. In particolare potranno scegliere tra due prodotti in regalo: Folio Case o alimentatore da 80 watt, consegnati in via completamente gratuita al completamento dell’ordine.