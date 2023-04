Le luci smart sono sempre più apprezzate, ma usare un’app per accendere le luci del tuo salotto può essere un po’ una seccatura. Potremmo dire che è più semplice premere semplicemente un interruttore sul muro piuttosto che sbloccare lo smartphone e premere un pulsante. Fortunatamente, Google Assistant risolve il problema, permettendoti di illuminare la casa con un semplice “Ehi Google, accendi le luci”. Di seguito alcune opzioni per luci LED.

Starter Kit Philips Hue con supporto per Google Assistant

Quando costruisci una casa smart, le luci dovrebbero essere la priorità assoluta e non c’è niente di meglio di Philips Hue. Lo starter kit Philips Hue ha tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare con una casa più luminosa e colorata. Con comandi vocali incredibilmente reattivi da assistenti integrati come Google Assistant e Alexa, non dovrai mai più premere un interruttore fisico. Punto a sfavore è il prezzo non indifferente, bilanciato da un servizio impeccabile con app integrata piena di funzionalità.

Mini Bulb LIFX, un ottimo compromesso qualità/prezzo

Mentre Philips Hue domina il mercato dell’illuminazione smart, se stai cercando un’opzione più economica, Lifx è l’ideale. Questa lampadina piccola ma potente non richiede un hub e si connette direttamente tramite Bluetooth anziché Wi-Fi, quindi non è necessaria una connessione router effettiva. Compatibile con tutti i principali assistenti virtuali, tra cui Google Assistant. La Lifx Mini Bulb è l’alternativa perfetta a quelle più costose.

Philips Hue High Lumen Smart Bulb

Se sei alla ricerca di qualcosa di più potente della media, la lampadina intelligente Philips Hue High Lumen è esattamente ciò di cui hai bisogno per illuminare anche gli spazi più bui. Questa lampadina ad alta intensità fornisce luminosità aggiuntiva ovunque ti serva e viene fornita con tutte le migliori funzioni Hue. Unico tassello debole il sistema Bluetooth che offre opzioni limitate.

CYNC Direct Connect Smart Bulbs

Completamente rinominate e pronte a fare scalpore nel mercato dell’illuminazione intelligente, le lampadine intelligenti Cync Direct Connect sono convenienti, funzionali e adatta ad ogni ambiente. Con programmi impostati e controlli per quando si è fuori casa, queste lampadine smart rappresentano un valido avversario per la gamma Philips Hue. Pronte per l’uso immediato con un’app intuitiva e ricca di funzioni, le lampadine intelligenti Cync Direct Connect hanno il potenziale per gestire la tua casa intelligente nel massimo comfort.