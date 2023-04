Intelligenza Artificiale e Machine Learning stanno crescendo INCREDIBILMENTE

Quale sarà la crescita che registreranno nel futuro prossimo l’intelligenza artificiale e il machine learning? Secondo quanto riportato, dovrebbe esserci una crescita con un tasso annuo pari al 25-30%.

A spiegare la situazione in merito a quelle che sono le stime per il futuro dell’intelligenza artificiale e del machine learning, ci ha pensato Lorenzo Ruggieri. Queste la parole dell’Innovation & Design Expert Partner in forza presso Bain & Company:

“Per intelligenza artificiale e machine learning prevediamo una crescita sempre più rapida e solida rispetto al mercato (25-30% Cagr), principalmente legata alla forte attenzione alla trasformazione digitale per ridurre i costi e migliorare l’efficienza. Questa diffusione della tecnologia sta incidendo sui suoi costi ed è uno dei fattori che ha portato a investimenti significativi in nuovi servizi e competenze“.

Machine Learning e Intelligenza Artificiale in crescita esponenziale

I prossimi anni, parlando di AI e machine learning, vedranno una crescita soprattutto della quota di outsourcing, la quale andrà dal 38 al 44%. Il tutto sarà possibile per via della riduzione dei costi di servizio che è dovuta anche alla carenza delle competenze tecniche. Questo spingerà dunque le aziende a ricorrere sempre più all’outsourcing in futuro.

A crescere sarà anche il mercato dell’intelligenza artificiale generativa, con un giro di affari che arriverà a 51,8 miliardi di dollari entro il 2028. Il tasso di crescita annuale sarà del 35,6%, considerata anche la quota in questo 2023 che è prevista per un totale di 11,3 miliardi di dollari. Filtra inoltre la notizia che il 70% dei leader aziendali affiderebbe le decisioni proprio all’AI.

Ad accentuare la situazione ci pensa inoltre una delle migliori aziende al mondo, ovvero Microsoft. Il colosso avrebbe infatti sviluppato il suo chip per l’intelligenza artificiale e per il machine learning che prenderebbe il nome di Athena. Il suo compito sarà quello di potenziare la tecnologia che oggi è alla base di ChatGPT.