Honor Magic5 Lite, lo smartphone migliore a PREZZO shock su Amazon

Su Amazon oggi è arrivata un’offerta clamorosa: il nuovo Honor Magic5 lite è disponibile al 15% di sconto.

Ovviamente non sarete obbligati a tenere lo smartphone qualora dovesse sorgere un problema: avrete infatti oltre a due anni di garanzia, anche 30 giorni per il reso.

Honor Magic5 Lite, il dispositivo medio di gamma più potente sul mercato: ecco le su specifiche e il prezzo di Amazon per oggi

A rendere davvero unico nel suo genere questo nuovo Honor Magic5 Lite è soprattutto la grande autonomia. La batteria assicura infatti una lunga durata grazie ai suoi 5100 mAh, un dato che lascia tutti sorpresi. Il tutto all’interno di un design estremamente ridotto dal punto di vista dello spessore, visto che lo smartphone misura da quel punto di vista solo 7,9 mm. Risulta infatti essere proprio Honor Magic5 Lite lo smartphone più sottile con una batteria così grande all’interno.

Grande punto a favore di questo dispositivo mobile è sicuramente il display curvo da 6,67″, dotato di tecnologia AMOLED e di un rapporto schermo-scocca pari al 93%. La frequenza di aggiornamento è inoltre fino a 120 Hz. Non è da meno l’hardware visto che all’interno del medio di gamma di Honor ci sono 6GB di RAM, che diventano 11 con la tecnologia Honor RAM Turbo, e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico del Magic5 Lite è assicurato con una fotocamera posteriore tripla che arriva a 64MP. Il prezzo di oggi è davvero clamoroso visto che Amazon lo abbassa del 15%. Il costo finale quindi passa da 329,90€ a 279,90€. Per averlo adesso, dovete solo recarvi alla pagina di acquisto e aggiungerlo al carrello.