Blizzard ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per PC di Diablo IV, da quelle minime consigliate fino a raggiungere la qualità “Ultra 4k“.

Ci sono più opzioni specifiche consigliate per il lancio rispetto a quelle per la popolare beta aperta del gioco, che Blizzard in un blog ha affermato di aver utilizzato i dati per aiutare a compilare i nuovi requisiti consigliati. Blizzard osserva che mentre Diablo IV funzionerà su macchine al di sotto delle specifiche consigliate (anche su macchine che non dispongono di SSD o utilizzano GPU integrate), “l’esperienza di gioco potrebbe essere notevolmente ridotta”. Di seguito è riportato l’elenco completo dei requisiti di sistema consigliati per PC.

Requisiti minimi delle specifiche di sistema per Diablo IV

Risoluzione nativa: 1080p

Risoluzione rendering 720p e 30 FPS.

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit versione 1909 o successiva

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350

Memoria: 8GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280

DirectX: versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Internet: connessione a banda larga

Requisiti Medi

Risoluzione: 1080p a 60 fps.

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit versione 1909 o successiva

Processore: Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 1300X

Memoria: RAM da 16 GB

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470

DirectX: versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Internet: connessione a banda larga

Requisiti di sistema elevati

Risoluzione 1080p a 60 fps.

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit versione 1909 o successiva

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 2700X

Memoria: RAM da 16 GB

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Internet: connessione a banda larga

Requisiti per giocare a Ultra 4k

Risoluzione 4K a 60 fps.

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit versione 1909 o successiva

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: RAM da 32 GB

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX serie 40 per DLSS3 completamente supportato o AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Internet: connessione a banda larga

Per coloro che cercano di decidere se giocare su PC o console, è confermato che Diablo IV funzionerà a 4k, 60 fps su Xbox Series X e offrirà la modalità cooperativa sul divano. Diablo IV supporta il cross-play e la progressione incrociata tra giocatori PC e console.

Blizzard offrirà ai giocatori un’ultima possibilità di dare un’occhiata a Diablo IV prima del lancio del gioco il 6 giugno con il fine settimana di Server Slam dal 12 al 14 maggio. Il Server Slam sarà l’ultima occasione per ottenere varie ricompense beta che trasferiranno la versione completa di Diablo IV.