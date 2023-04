L’operatore telefonico virtuale CoopVoce continua a proporre la sua gamma di offerte mobile super convenienti. Una di queste è la super offerta denominata CoopVoce Evo Essential. Secondo quanto rivelato dall’operatore, ora questa offerta sarà attivabile anche online dal sito ufficiale.

CoopVoce Evo Essential, offerta super attivabile anche online dal sito ufficiale

Una delle offerte più interessanti proposte fino ad ora da CoopVoce è l’offerta denominata CoopVoce Evo Essential. Questa offerta è stata disponibile all’attivazione soltanto presso i negozi autorizzati. Ora, però, l’operatore ha deciso di renderla disponibile anche online direttamente sul sito ufficiale.

L’offerta mobile CoopVoce Evo Essential, in particolare, è davvero interessante dato che a un prezzo davvero bassissimo include comunque tanto. Nello specifico, l’offerta comprende ogni mese 3 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete TIM 4G con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo, come già detto più volte, è molto basso. Gli utenti che attiveranno questa offerta dovranno infatti pagare un costo di soli 3,90 euro al mese. Vi ricordiamo comunque che questa offerta è attivabile anche presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce.

Ricordiamo comunque che al momento l’operatore telefonico virtuale sta proponendo ancora un vasto catalogo di offerte altrettanto sorprendenti. Una di queste è ad esempio CoopVoce Evo Voce&SMS ed ha sempre un costo molto basso di soli 4,90 euro al mese.