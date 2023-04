Bollo Auto, l’Agenzia delle Entrate sta per fare controlli a tappeto

Il bollo auto, tributo legato al possesso di un veicolo, è tra le spese annuali più impopolari tra i cittadini italiani. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alle scadenze e agli obblighi di pagamento per evitare sanzioni e maggiorazioni. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui pagamenti del bollo, rendendo ancora più importante la puntualità nei versamenti.

Bollo auto: i dettagli sui pagamenti

Il possesso di un’auto implica il rispetto delle scadenze e dei pagamenti stabiliti dalla legge per evitare sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate sta attualmente aumentando i controlli sui pagamenti del bollo auto, quindi è importante essere diligenti nel pagamento corretto e tempestivo.

Le norme che regolamentano il bollo auto risalgono al 1953 e, nonostante alcune modifiche nel tempo, non hanno mai subito una riforma significativa. La gestione del bollo auto è affidata alle Regioni, eccetto in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dove l’Agenzia delle Entrate è responsabile. Le Province autonome di Bolzano e Trento lo gestiscono autonomamente.

Il pagamento del bollo auto deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. La prescrizione decorre dopo tre anni, un dettaglio cruciale per i controlli. Questi ultimi sono attivi durante tutto l’anno, ma si intensificano nei mesi precedenti alla scadenza dell’imposta, quando i tempi per il recupero dei pagamenti non effettuati si riducono.

Se la Regione invia un sollecito di pagamento o un invito a regolarizzare, i termini di prescrizione iniziano a decorrere dalla ricezione della comunicazione. Le Regioni monitorano lo stato dei versamenti e, se necessario, inviano una comunicazione al proprietario dell’auto o incaricano l’Agenzia delle entrate di recuperare la somma. Il software dell’ACI, utilizzato per il calcolo online del bollo auto, tiene conto anche di eventuali sanzioni e interessi. Pertanto, è fondamentale essere informati e rispettare le scadenze per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate e i relativi controlli.